Вспоминая свое детство я понимаю что был мучителем животных.Самым главным моим противником был Индюк.Каждый год я приезжал к бабушке на все лето и там я встречал своего врага.Каждый день не обходилось без драки .Один раз я подо...

Гость: Гость:

Вспоминая свое детство, я понимаю, что был мучителем животных.Самым главным моим противником был индюк.Каждый год я приезжал к бабушке на лето и с огромной ненавистью встречал своего врага.Ну ни разу не обходилось без драки. Один раз я подошел к индюку что-бы Выдернуть ему перо ,но он увидел и клюнул меня в руку, мне стало больно, я плакал. И на зло индюку я позвал папу. Он мне сказал, чтобы я не мучал беззащитное животное, а сам взял индюка за шею и начал трясти. В это время я со слезами на глазах подошел сзади и выдернул ему перо. И на этот раз я уже не мог сдержать смеха. С тех пор мы больше не подходили к друг другу, так как я его боялся, он не клевал меня ни в ногу, ни в руку... Потому что при виде его я прятался и он меня не замечал. Вот такая у нас "любовь" с индюком на даче. Нормально?? с: