Перечислите в каких произведениях главные герои ученики

Литература
Перечислите в каких произведениях главные герои ученики
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Урок французского, денискины рассказы, детство никиты
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