Запишите частное в виде десятичной дроби: ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!
Математика
Запишите частное в виде десятичной дроби: ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8 ; 0.32: 3.6 ; 2.5
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