Заготовили 9 трехлитровых банок яблочного сока и 9 двухлитровых банок виноградного сока. Сколько всего литров сока заготовили?
Математика
Заготовили 9 трехлитровых банок яблочного сока и 9 двухлитровых банок виноградного сока. Сколько всего литров сока заготовили?
Ответ(ы):
Гость:
1)9*3=27литров яблочного сока 2)9*2=18литров виноградного сока 3)18+27=45литров заготовили Ответ:45 литров заготовили
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