Заготовили 9 трехлитровых банок яблочного сока и 9 двухлитровых банок виноградного сока. Сколько всего литров сока заготовили?

Математика

Заготовили 9 трехлитровых банок яблочного сока и 9 двухлитровых банок виноградного сока. Сколько всего литров сока заготовили?

Автор: Гость