Заготовили липовый и гречишный мёд,причём липового мёда было в 9 раз больше,чем гр??чишного. Сколько всего килограммов мёда заготовили, если гречишного заготовили на 56 кг меньше, чем липового?
Математика
Заготовили липовый и гречишный мёд,причём липового мёда было в 9 раз больше,чем гр??чишного. Сколько всего килограммов мёда заготовили, если гречишного заготовили на 56 кг меньше, чем липового?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56*9=504(кг) Ответ:54 кг мёда заготовили
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