Помогите пожалуйста! Один арбуз имеет массу 3 1/4 кг. а другой 4 5/8 кг. Найдите общую м??ссу двух арбузов. На сколько масса второго арбуза больше массы первого?

Математика

Помогите пожалуйста! Один арбуз имеет массу 3 1/4 кг. а другой 4 5/8 кг. Найдите общую м??ссу двух арбузов. На сколько масса второго арбуза больше массы первого?

Автор: Гость