Помогите пожалуйста! Один арбуз имеет массу 3 1/4 кг. а другой 4 5/8 кг. Найдите общую м??ссу двух арбузов. На сколько масса второго арбуза больше массы первого?
Математика
Помогите пожалуйста! Один арбуз имеет массу 3 1/4 кг. а другой 4 5/8 кг. Найдите общую м??ссу двух арбузов. На сколько масса второго арбуза больше массы первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 1/4+4 5/8=3 2/8+4 5/8=7 7/8-масса двух арбузов 4 5/8-3 1/4=4 5/8-3 2/8=1 3/8 на 1 3/8 масса 2 арбуза больше
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