Какое проверачное слова у славва держать

Русский язык
Какое проверачное слова у славва держать
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Автор: Гость
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Гость:
Проверочное слово держит
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