Подготовь задание для одноклассников на усвоение непроверяемой орфограмы(гласная) составь с ними сложные предложения! Срочно Помогите !
Русский язык
Подготовь задание для одноклассников на усвоение непроверяемой орфограмы(гласная) составь с ними сложные предложения! Срочно Помогите !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри пишешь так: Это типо задание Вставь буквы. Или Расставь ударение и вставь буквы К_н_рейка, яг_да, _зык , _ладьи, м_шина, мес_ц, м_лод_я.... И т. п. И обводишь это все красным карандашом
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