Икс умножить на 30 равно 150
Математика
Икс умножить на 30 равно 150
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 150 разделить на 30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте слова.:Абрикос,виноград,лимон,иголка,дуб,утро,газета,комната,этаж,окно,завтрак,еда,крошки. Распределите слова в две группы по первой б...
Математика
Русский язык
1. 1) Мокрый березовый лес. 2) С голых веток стекают капли, падают глухо на землю. 3) За темными березами я увидел рыжее пятно - и медленно, неслыш...
Химия