Выпишите из текста существительные которые имеют форму только единственного чис??а. на картинке только начало текста. остольное кину в комментариях род вашим ответом
Русский язык
Выпишите из текста существительные которые имеют форму только единственного чис??а. на картинке только начало текста. остольное кину в комментариях род вашим ответом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мир мальчик загадка на карте нога человека полюс земля(3 раза попадается в тексте) область геология наука уголь железо нефть золото алмазы Америка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМГИТЕ! ЭТО НА ОЦЕНКУ! • (ЗАДАНИЕ) ---> Complete the using the past sentences continuous. 1) At 6 o'clock last Monday afternoon, my friend...
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста! Один арбуз имеет массу 3 1/4 кг. а другой 4 5/8 кг. Найдите общую м??ссу двух арбузов. На сколько масса второго арбуза больше ...
Английский язык