Выпишите из текста существительные которые имеют форму только единственного чис??а. на картинке только начало текста. остольное кину в комментариях род вашим ответом

Русский язык
Выпишите из текста существительные которые имеют форму только единственного чис??а. на картинке только начало текста. остольное кину в комментариях род вашим ответом
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Гость:
Мир мальчик загадка на карте  нога человека  полюс  земля(3 раза попадается в тексте) область  геология наука уголь железо нефть золото  алмазы  Америка
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