Выпишите из текста существительные которые имеют форму только единственного чис??а. на картинке только начало текста. остольное кину в комментариях род вашим ответом

Русский язык

Выпишите из текста существительные которые имеют форму только единственного чис??а. на картинке только начало текста. остольное кину в комментариях род вашим ответом

Автор: Гость