Заготовку прессуют с силой 20кН. Площадь заготовки20см в квадрате. Какое давление п??и этом оказывают на заготовку? СРОЧНО!!!!!!!!!!

Физика
Заготовку прессуют с силой 20кН. Площадь заготовки20см в квадрате. Какое давление п??и этом оказывают на заготовку? СРОЧНО!!!!!!!!!!
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