Заготовку прессуют с силой 20кН. Площадь заготовки20см в квадрате. Какое давление п??и этом оказывают на заготовку? СРОЧНО!!!!!!!!!!

Физика

Заготовку прессуют с силой 20кН. Площадь заготовки20см в квадрате. Какое давление п??и этом оказывают на заготовку? СРОЧНО!!!!!!!!!!

Автор: Гость