Закончи фразы написав название предметов которые ты видишь

Английский язык
Закончи фразы написав название предметов которые ты видишь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I can see a bee. I can see a vase. I can see a tree. I can see a glass.
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