Закончить предложения.В конце каждого поставить нужный знак. наступила золотая____________________________ Как хорошо в осеннем_____________________ А вы любите собирать из жёлтых листьев______________________ Приятно шурши...
Черчение
Закончить предложения.В конце каждого поставить нужный знак. наступила золотая____________________________ Как хорошо в осеннем_____________________ А вы любите собирать из жёлтых листьев______________________ Приятно шуршит под ногами сухая_________________________________
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Гость:
Осень. лесу!деревьев?трава.
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