Закончить предложения.В конце каждого поставить нужный знак. наступила золотая____________________________ Как хорошо в осеннем_____________________ А вы любите собирать из жёлтых листьев______________________ Приятно шурши...

Черчение

Закончить предложения.В конце каждого поставить нужный знак. наступила золотая____________________________ Как хорошо в осеннем_____________________ А вы любите собирать из жёлтых листьев______________________ Приятно шуршит под ногами сухая_________________________________

Автор: Гость