Закончить уравнение химической реакции , расставить коэффициенты методом электр??нного баланса , указать окислитель и восстановитель H2SO4 ( конц.)+ Сu --gt;
Химия
Закончить уравнение химической реакции , расставить коэффициенты методом электр??нного баланса , указать окислитель и восстановитель H2SO4 ( конц.)+ Сu --gt;
Ответ(ы):
Гость:
Cu(0)+H2S(+6)O4(k)=Cu(+2)SO4+S(+4)O2+H2O Cu(0)-2e-=Cu(+2) 1- восстановитель S(+6)+2e-=S(+4) 1 - окислитель Cu(0)+S(+6)=Cu(+2)+S(+4) Cu+2H2SO4=CuSO4+SO2+2H2O
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