помогите:::::: турист, двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км/ч, прибавил в пункт назначения. Обратно он шёл по равнине со скоростью 5км/ч.
Математика
помогите:::::: турист, двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км/ч, прибавил в пункт назначения. Обратно он шёл по равнине со скоростью 5км/ч.
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Гость:
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