помогите:::::: турист, двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км/ч, прибавил в пункт назначения. Обратно он шёл по равнине со скоростью 5км/ч.

Математика

помогите:::::: турист, двигаясь по горной дороге со скоростью 1,5 км/ч, прибавил в пункт назначения. Обратно он шёл по равнине со скоростью 5км/ч.

Автор: Гость