ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! Составьте и запишите предложения из слов поставив их в ну??ную форму. Определите склонение и падеж имён существительных. 1. Мой, брат, рассматривал, картинка, в, детский, журнал. 2. Учитель, дал, трудн...

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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! Составьте и запишите предложения из слов поставив их в ну??ную форму. Определите склонение и падеж имён существительных. 1. Мой, брат, рассматривал, картинка, в, детский, журнал. 2. Учитель, дал, трудный, задание, моя, подруга. 3. Мы, научились, работать, на, компьютер. 4. Брат, смотрел, по, телевизор, соревнование, по, лёгкая, атлетика. 5. Отец, мой, приятель, работает, в, шахте. 6. Мой, сосед, по, парта , взял, в, библиотека, интересный, книга.

Автор: Гость