ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! Составьте и запишите предложения из слов поставив их в ну??ную форму. Определите склонение и падеж имён существительных. 1. Мой, брат, рассматривал, картинка, в, детский, журнал. 2. Учитель, дал, трудн...
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! Составьте и запишите предложения из слов поставив их в ну??ную форму. Определите склонение и падеж имён существительных. 1. Мой, брат, рассматривал, картинка, в, детский, журнал. 2. Учитель, дал, трудный, задание, моя, подруга. 3. Мы, научились, работать, на, компьютер. 4. Брат, смотрел, по, телевизор, соревнование, по, лёгкая, атлетика. 5. Отец, мой, приятель, работает, в, шахте. 6. Мой, сосед, по, парта , взял, в, библиотека, интересный, книга.
Ответ(ы):
Гость:
1) Мой брат (2 скл., И.п) рассматривал картинку (1 скл., В.п) в детском журнале (2 скл., П.п) . 2) Учитель (2 скл., И.п) дал трудное задание (2 скл., В.п) моей подруге (1 скл., Д.п). 3) Мы научились работать на компьютере (2 скл., П.п). 4) Брат (2 скл., И.п) смотрел по телевизору (2 скл., Д.п) соревнование (2 скл., В.п) по лёгкой атлетике (1 скл., Д.п). 5) Отец (2 скл., И.п) моего приятеля (2 скл., Р.п) работает в шахте (1 скл., П.п). 6) Мой сосед (2 скл., И.п) по парте (1 скл., Д.п) взял в библиотеке (1 скл., П.п) интересную книгу (1 скл., В.п).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Математика
С помощью тонкой нити измерьте длину какой-нибудь окружности ( на стакане, ведре, тарелке) , измерьте длинудиаметра. Найдите отношение длины окружн...
Математика