Что значет распространёное предложение
Русский язык
Что значет распространёное предложение
Ответ(ы):
Гость:
Предложения, в которых, кроме главных членов предложения, есть второстепенные, называются распространёнными
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