Что значет распространёное предложение

Русский язык
Что значет распространёное предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
   Предложения, в которых, кроме главных членов предложения, есть  второстепенные, называются  распространёнными
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