Замени выделенные слова именами прилагательными.Определи род прилагательных. Л??стница из мрамора-мраморная лестница. Стужа зимой-.... .Утро летом -.... . Платок из шёлка -.... .Забота матери -..... . Погода осенью -.... . Сол...
Русский язык
Замени выделенные слова именами прилагательными.Определи род прилагательных. Л??стница из мрамора-мраморная лестница. Стужа зимой-.... .Утро летом -.... . Платок из шёлка -.... .Забота матери -..... . Погода осенью -.... . Солнце зимой -..... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимняя (женский род) стужа, Летнее (средний род) утро, Шёлковый (мужской род) платок, Материнская (женский род) забота, Осенняя (женский род) погода, Зимнее (средний род) солнце.
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