Замените данные предложения другими,близкими по смыслу.Поставьте,где нужно,тире.??оя мать шьет одежду,старший брат учится в институте, младший брат недавно поступил в школу,сестра учится только на пятерки,наш дедушка лечит зве...

Русский язык

Замените данные предложения другими,близкими по смыслу.Поставьте,где нужно,тире.??оя мать шьет одежду,старший брат учится в институте, младший брат недавно поступил в школу,сестра учится только на пятерки,наш дедушка лечит зверей.

Автор: Гость