Замените данные предложения другими,близкими по смыслу.Поставьте,где нужно,тире.??оя мать шьет одежду,старший брат учится в институте, младший брат недавно поступил в школу,сестра учится только на пятерки,наш дедушка лечит зве...
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Замените данные предложения другими,близкими по смыслу.Поставьте,где нужно,тире.??оя мать шьет одежду,старший брат учится в институте, младший брат недавно поступил в школу,сестра учится только на пятерки,наш дедушка лечит зверей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мать -делает одежду,старший брат -учится в институте,младший брат -недавно пошёл в школу,сестра учится на одни пятёрки,наш дедушка- целит животных
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