Замените словосочетание со связью управления "картонную коробку"

Русский язык
Замените словосочетание со связью управления "картонную коробку"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подойдёт "коробка из картона".
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