Замените словосочетание со связью управления "картонную коробку"
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Замените словосочетание со связью управления "картонную коробку"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подойдёт "коробка из картона".
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