Сомтавьте пожалуйста текст рассуждение с 5 причастиями действительного ,и с 5 причастиями страдательного

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Сочинение М. Ю. Лермонтов Герой нашего времени Перед нами – одно из центральных произведений русской классики 19 века. Его автор – поэт и писатель, великий творец своего времени - М.Ю.Лермонтов. А роман, написанный им, носит название Герой нашего времени. Роман написан в прозе и по составу является несколькими взаимосвязанными между собой повестями, каждая из которых носит определенное название. Первая повесть называется Бэла, причем название ее – имя девушки, о которой идет речь в этой повести. В Бэле мы впервые слышим о главном герое всех повестей – Григории Печорине. История жизни Печорина рассказывается от третьего лица. Максим Максимыч делится со своим попутчиком одним из жизненных эпизодов Печорина... Юность Печорина прошла в высшем петербургском обществе, где он мог насладиться всеми удовольствиями, которые можно получить за деньги. Его любили, но любовь светских дам лишь тешила самолюбие героя. В его сердце была неистребимая скука. Затем Печорина переводят на Кавказ, где он встречает девушку Бэлу, которую как ему кажется, начинает любить. Он пытается добиться ее расположения, но как только ему это удается, Печорин начинает скучать рядом с Бэлой. А Максиму Максимычу говорит: Я опять ошибся, дикарки немногие лучше любви знатной барышни. Следующая повесть называется Максим Максимыч. В ней большей частью описывается Печорин таким, каким его видел Максим Максимыч: Даже когда он смеялся, взгляд его оставался холодным и равнодушно тяжелым - так отзывается о Печорине Максим Максимыч… Затем роман Герой нашего времени продолжается, но в виде Журнала Печорина - своеобразного дневника этого странного человека. Журнал начинается с повести Тамань, где рассказывается о том, как герой попал к контрабандистам, и чем это завершилось. Первоначально контрабандисты – Янко, его девушке кажутся ему романтиками, их жизнь на берегу моря – загадочной. Но когда Печорин открывает тайну их деятельности, его постигает разочарование, он огорчен своим бессмысленным вмешательством в чужую жизнь… Следующей, и одновременно центральной является повесть Княжна Мэри. Эта повесть более всего – дневник Печорина. Именно в ней он анализирует каждое свое действие, поступок, слово. …Он добивается любви девушки по имени Мэри, которую встречает в Пятигорске на лечебных водах. Она – княжна, а его цель – добиться ее лишь потому, что она выделяет из толпы другого мужчину – Грушницкого. Печорин же считает, что Грушницкий не заслуживает такого внимания. В борьбе за княжну Мэри Печорин вызывает Грушницкого на дуэль, в результате которой Грушницкий гибнет. Завершает роман Герой нашего времени повесть Фаталист. В ней Печорин решает важный философский вопрос о том, в силах ли человек распоряжаться своей судьбой, или на все воля божья? Поэтому поводу среди офицеров разгорается спор, большинство склоняются к тому, что рок определенно есть. В величии человека над роком уверен лишь один поручик Вулич, который сам же волею судьбы погибает от шашки пьяного казака. Убийцу поймать сложно, но за это берется Печорин, он остается жив, а все потому, что всегда смело идет вперед, особенно там, где не знает, что его ожидает. Таким образом, благодаря реалистическому роману Герой нашего времени современный читатель на примере главного героя может рассмотреть со всей точностью черты и пороки времени