В какие две группы можно объединить слова? рябина рябинушка к рябине рябинка у рябины рябиновый рябинник

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В какие две группы можно объединить слова? рябина рябинушка к рябине рябинка у рябины рябиновый рябинник

Автор: Гость