Помогите составить предложение со словами 1) to, writing, who, you, are 2) you, talk, what, about, did 3)you, are, for, waiting, what 4) come, does, from, where, he 5) looking, you, are, at, what
Английский язык
Помогите составить предложение со словами 1) to, writing, who, you, are 2) you, talk, what, about, did 3)you, are, for, waiting, what 4) come, does, from, where, he 5) looking, you, are, at, what
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Who are wtiting to you? Кто тебе пишет? 2)What about did you talk? О чем ты говорил? 3)what for are you waiting? Зачем ты ждешь? 4)where does he come from откуда он пришел? 5) what are you looking at? На что ты смотришь?
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