Помогите составить предложение со словами 1) to, writing, who, you, are 2) you, talk, what, about, did 3)you, are, for, waiting, what 4) come, does, from, where, he 5) looking, you, are, at, what

Английский язык

Помогите составить предложение со словами 1) to, writing, who, you, are 2) you, talk, what, about, did 3)you, are, for, waiting, what 4) come, does, from, where, he 5) looking, you, are, at, what

Автор: Гость