Помогите составить предложение со словами 1) to, writing, who, you, are 2) you, talk, what, about, did 3)you, are, for, waiting, what 4) come, does, from, where, he 5) looking, you, are, at, what

Английский язык
Помогите составить предложение со словами 1) to, writing, who, you, are 2) you, talk, what, about, did 3)you, are, for, waiting, what 4) come, does, from, where, he 5) looking, you, are, at, what
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Who are wtiting to you? Кто тебе пишет? 2)What about did you talk? О чем ты говорил? 3)what for are you waiting? Зачем ты ждешь? 4)where does he come from откуда он пришел? 5) what are you looking at? На что ты смотришь?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык 2 класс Н.А. Чуракова. Упр.64
Ответить
Русский язык
Сомтавьте пожалуйста текст рассуждение с 5 причастиями действительного ,и с 5 причастиями страдательного
Ответить
Математика
Решите уровнение 1)10целых 11/24 -x=6целых 7/16
Ответить
Русский язык
В какие две группы можно объединить слова? рябина рябинушка к рябине рябинка у рябины рябиновый рябинник
Ответить
Русский язык
Из кожи вон - фразеологизм откуда появился? Из какой страны и и в какое время? И что значит?
Ответить