Заменив звездочку соответствующей цифрой запишите: 1) наименьшее число, делящееся на 3: 1*1, 1*5, 2*8, 31*, 23*, *53, *49. 2) число, делящееся на 9: 5*3, 42*, 2*8, 7*1, 4*4, *99, *37, *63

Математика
Заменив звездочку соответствующей цифрой запишите: 1) наименьшее число, делящееся на 3: 1*1, 1*5, 2*8, 31*, 23*, *53, *49. 2) число, делящееся на 9: 5*3, 42*, 2*8, 7*1, 4*4, *99, *37, *63
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) наименьшее число, делящееся на 3: 1*1 ⇒ 111, 1*5 ⇒ 135, 2*8 ⇒ 228, 31* ⇒ 312, 23* ⇒ 231, *53 ⇒ 153, *49 ⇒ 249. 2) число, делящееся на 9: 5*3  ⇒ 513, 42*  ⇒ 423, 2*8  ⇒ 288, 7*1  ⇒ 711, 4*4  ⇒ 414, *99  ⇒ 999, *37  ⇒ 837, *63  ⇒ 963
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