Занятия в группе по подготовке к школе начинаются в 16 ч 50 мин.В один день у шестиле??ок бывает только три занятия по 30 мин каждое,между занятиями-десятиминутный перерыв.В какое время заканчиваются занятия в группе по подгото...

Математика

Занятия в группе по подготовке к школе начинаются в 16 ч 50 мин.В один день у шестиле??ок бывает только три занятия по 30 мин каждое,между занятиями-десятиминутный перерыв.В какое время заканчиваются занятия в группе по подготовке к школе?Спасибо!

Автор: Гость