Занятия в группе по подготовке к школе начинаются в 16 ч 50 мин.В один день у шестиле??ок бывает только три занятия по 30 мин каждое,между занятиями-десятиминутный перерыв.В какое время заканчиваются занятия в группе по подгото...
Математика
Занятия в группе по подготовке к школе начинаются в 16 ч 50 мин.В один день у шестиле??ок бывает только три занятия по 30 мин каждое,между занятиями-десятиминутный перерыв.В какое время заканчиваются занятия в группе по подготовке к школе?Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*3+20=1,50мин 16.50+1.50=18часов
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