Запешите в ыиде десятичной дроби:1 5/100-одна целвя пятт сотых вот так читать;18 45/1000-в??семьнадцать целых сорок пять тысячных;2 3/1000 читать все примеры также как и там.74 13/100000;6/1000эти читать шесть тысячных.;12/1000...

Математика

Запешите в ыиде десятичной дроби:1 5/100-одна целвя пятт сотых вот так читать;18 45/1000-в??семьнадцать целых сорок пять тысячных;2 3/1000 читать все примеры также как и там.74 13/100000;6/1000эти читать шесть тысячных.;12/10000;5/100000.эти так как те 1 1/10;1 1/1000.: решите срочно у меня остплось 15минут до званка на урок

Автор: Гость