Запешите в ыиде десятичной дроби:1 5/100-одна целвя пятт сотых вот так читать;18 45/1000-в??семьнадцать целых сорок пять тысячных;2 3/1000 читать все примеры также как и там.74 13/100000;6/1000эти читать шесть тысячных.;12/1000...
Математика
Запешите в ыиде десятичной дроби:1 5/100-одна целвя пятт сотых вот так читать;18 45/1000-в??семьнадцать целых сорок пять тысячных;2 3/1000 читать все примеры также как и там.74 13/100000;6/1000эти читать шесть тысячных.;12/10000;5/100000.эти так как те 1 1/10;1 1/1000.: решите срочно у меня остплось 15минут до званка на урок
Ответ(ы):
Гость:
1,05;18,045;2,003;74,00013;0,006;0,0012;0,00005;1,1;0,011;
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