Записать только родственные слова. 1 лето,лететь,летний,летом.2 гора,горевать,горк??,гористый.3 сыр,сырость,сырок,сырник.

Русский язык
Записать только родственные слова. 1 лето,лететь,летний,летом.2 гора,горевать,горк??,гористый.3 сыр,сырость,сырок,сырник.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лето, летний, летом Гора, горка, гористый Сыр, сырок, сырник
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