Упражнение номер 139.нажмите на фотографию.

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Упражнение номер 139.нажмите на фотографию.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На юге последний луч солнца малиновыми пятнами горит на стволе дерева. Один за другим смолкают соловьи. Чёрный дрозд последней песней заканчивает зарю. Через минуту над прудом закружится летучая мышь. Скоро начнётся новая, особенная ночная жизнь. Прости, склонения не обозначил. У меня с ними всегда проблемы были :)
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