Задумали число.увеличили его на 25% и получили 750.Какое число задумали?
Математика
Задумали число.увеличили его на 25% и получили 750.Какое число задумали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим неизвестное число за х.Число 750 - это 125% от числа х.Число х - это 100%Нужно 750 разделить на 125% - получим 1% от числа х.После умножим это на 100 и получим 100% от числа х, то есть само это число.750 : 125 * 100 = 600Ответ: 600
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