Помогите решить 117 задачу

Математика
Помогите решить 117 задачу
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Гость:
(-12 650)+(-740)=(-13 390) Ответ: уменьшился на 13 390 р.
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