Из формулы 1/z=1/x-1/y выразить y через x и z
Математика
Из формулы 1/z=1/x-1/y выразить y через x и z
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/z=1/x-1/y выразим x: 1/z+1/y=1/x (z+y)/zy=1/x x = zy/(z+y) аналогично и z: 1/z+1/y=1/x 1/z=1/x-1/y 1/z=(y-x)/xy z=xy/(y-x)
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