"Бізді қоршаған түрлі-түсті әлем сипаты" әңгіме

Қазақ тiлi
"Бізді қоршаған түрлі-түсті әлем сипаты" әңгіме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бизди коршаган турли тусти алем ол жасыл тусти уйыткени агащтар шоптер гулдер жасыл тусти.Кок тусти уйыткени тениз аспан кейбир жануарлар кок тусти болады 
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