Какой будет скорость воспроизведения звука (кбит/с) при частоте дискретизации 44100??ц и глубине звука равной 24битам

Гость: Гость:

44100 это частота и выше она не бывает. 192 и выше (может быть и ниже) это битрейт он влияет на качество звука чем он выше тем качественнее звук и соответственно больше объем файла. максимум бывает 320(mp3) Не забудь оценить мой ответ