Какой будет скорость воспроизведения звука (кбит/с) при частоте дискретизации 44100??ц и глубине звука равной 24битам
Информатика
Какой будет скорость воспроизведения звука (кбит/с) при частоте дискретизации 44100??ц и глубине звука равной 24битам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44100 это частота и выше она не бывает. 192 и выше (может быть и ниже) это битрейт он влияет на качество звука чем он выше тем качественнее звук и соответственно больше объем файла. максимум бывает 320(mp3) Не забудь оценить мой ответ
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