Напишите химические формулы веществ если известно что в состав их входят: атом же??еза и три атома хлора : два атома аллюминия и три атома кислорода:атом кальция,атом углерода и три атома кислорода.Вычислите относительные молек...
Химия
Напишите химические формулы веществ если известно что в состав их входят: атом же??еза и три атома хлора : два атома аллюминия и три атома кислорода:атом кальция,атом углерода и три атома кислорода.Вычислите относительные молекулярные массы данн
Ответ(ы) на вопрос:
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FeCl3 - 164 Al2O3 - 102 KaCO3 - 100
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