Напишите химические формулы веществ если известно что в состав их входят: атом же??еза и три атома хлора : два атома аллюминия и три атома кислорода:атом кальция,атом углерода и три атома кислорода.Вычислите относительные молек...

Химия

Напишите химические формулы веществ если известно что в состав их входят: атом же??еза и три атома хлора : два атома аллюминия и три атома кислорода:атом кальция,атом углерода и три атома кислорода.Вычислите относительные молекулярные массы данн

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