К глаголам подберите однокоренные существительные первого склонения в именителтном винительном творительном падежах вот слова: встретить, загадать посадить

Русский язык

К глаголам подберите однокоренные существительные первого склонения в именителтном винительном творительном падежах вот слова: встретить, загадать посадить

Автор: Гость