К глаголам подберите однокоренные существительные первого склонения в именителтном винительном творительном падежах вот слова: встретить, загадать посадить
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К глаголам подберите однокоренные существительные первого склонения в именителтном винительном творительном падежах вот слова: встретить, загадать посадить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встретить - и.п встреча - в.п. встречу- т. п. встречей загадать - и.п. загадка - в.п. загадку- т.п. загадкой посадить - и.п. посадка- посадку- посадкой
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