Помогите написать сочинение на тему "благодарность "
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Помогите написать сочинение на тему "благодарность "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое благодарность? Благодарность — чувство признательности к кому-нибудь за оказанную помощь, внимание, совет. Это способность ценить то доброе, что делают нам другие. Благодарность касается не только отношений между людьми. В тексте К. Паустовского дед Ларион был благодарен зайцу, который спас ему жизнь во время лесного пожара: «– Этот заяц, – сказал дед, – спаситель мой: я ему жизнью обязанный. Я, можно сказать, благодарность ему оказывать должен, а ты говоришь – бросить». Старик понимал, что он тоже должен помочь бедному животному, пострадавшему от огня и дыма. В моей жизни есть человек, которому я благодарна. Это тренер, сумевший меня поддержать и вселить чувство уверенности в свои силы. На добро всегда надо отвечать добром, уметь сделать что-то хорошее и полезное тому, кто оказал вам помощь. Благодарность – одно из самых приятных чувств, которое возникает в ответ на благородные и добрые действия
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