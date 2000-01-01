Помогите пожалуйста!!! Напишите рассказ от имени земледельца, как прошёл его день.??ключите в рассказ описание одежды земледельца,его дома,обеда,работы на поле(например,пахоты) Заранее спасибо

Гость: Гость:

Я проснулся дети играли. пошел в ванную Почистил зубы умылся подошел к жене поцеловал и пошел работать копать землю солнце светило так ярко что я устал и пошел передохнуть гамак .после сна пошёл к коровам накормил их. вывел лошадь в поле привязал к дереву и ушел в пасти гусей. время приближалось к обеду пошел домой чтобы перекусить. дети уже спали у них сончас. я перекусил пошел и на поле Там было светло мне захотелось спать но я бы держался маленький это маленькое испытание. я работал да поздно пришел домой уставший но с мыслью что завтра мы поедем в город на ярмарку я уснул