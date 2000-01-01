Помогите перевести текст в кружочке

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Помогите перевести текст в кружочке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Мне действительно нравится использовать мой компьютер. 2) Это интересно. 4)Это очень важно для меня, потому что я хочу стать программистом. 3)Мне нравится играть в компьютерные игры. 6) Компьютеры предлагают удивительные(или замечательные) возможности для каждого. Но я думаю, что молодые люди тратят слишком много времени за компьютером(или используя компьютер). У них нет времени (и иногда жаль) на общение со своими родственниками и друзьями, на чтение, спорт и другие традиционные хобби. 7) Компьютеры опасны и вызывают привыкание. 8) Дети используют их только для игр и на самом деле не узнают что-либо(или не узнают ничего).
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