Упражнение номер 139. нажмите на фото.

Гость: Гость:

На юге (2 склонение) последний луч (2 склонение) солнца (2 склонение) малиновыми пятнами (2 склонение) горит на стволе (2 склонение) дерева (2 склонение) . Один за другим смолкают соловьи (2 склонение). Черный дрозд (2 склонение) последней песней (1 склонение) заканчивает зарю (1 склонение). Через минуту (1 склонение) на пруду (2 склонение) закружится летучая мышь (3 склонение). Скоро начнется новая, особенная ночная жизнь (3 склонение).