Напишите пожалуйста сочинение на казахском языке на тему Моя будущая профессия и??женер энергетик
Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста сочинение на казахском языке на тему Моя будущая профессия и??женер энергетик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің болашақ мамандығым инженер энергиясы. Мен бала кезімнен инженер энергетикалық болуға келді. Бұл менің арманым. Энергия ең жақсы мамандық инженер. Мен бұл мамандықты жайында айтқанда, олар Менің ата-анам қатты таң қалды.
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