В одном из греческих полисов воздвигли статую, посвящённую простым гражданам это??о полиса, как называется этот полис ? Имена героев, которым посвящена статуя?
История
В одном из греческих полисов воздвигли статую, посвящённую простым гражданам это??о полиса, как называется этот полис ? Имена героев, которым посвящена статуя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть версия ,что это полис называется РОДОС
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