В одном из греческих полисов воздвигли статую, посвящённую простым гражданам это??о полиса, как называется этот полис ? Имена героев, которым посвящена статуя?

История

В одном из греческих полисов воздвигли статую, посвящённую простым гражданам это??о полиса, как называется этот полис ? Имена героев, которым посвящена статуя?

Автор: Гость