Помогите прошу вас. Вычислите массу воды (г) образующиеся при сжигании смеси 8 г в??дорода и 8 г кислорода

Химия
Помогите прошу вас. Вычислите массу воды (г) образующиеся при сжигании смеси 8 г в??дорода и 8 г кислорода
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  8 g     8g       Xg 2H2 + O2-->2H2O  2*2      32      2*18 M(H2)=2 g/mol ,M(O2)=32g/mol ,M(H2O)=18g/mol n(H2)=m/M=8/2=4 mol , n(O2)=m/M=8/32=0.25 mol n(H2)>n(O2) 8/32 = X/36 X=9 g ответ 9 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Как нужно спиливать и транспортировать деревья, чтобы нанести наименьший ущерб п??ироде?
Ответить
Математика
В шахматном турнире участвовало 7 человек. Каждый сыграл с каждым ровно 1 партию. С??олько всего партий было сыграно? A.13. Б.21. В.42. Г.49.
Ответить
Русский язык
Составте прямую речь используя словосочитания: развивающийся стяг, колышищееся пламя костра.
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста с алгеброй 7 класс! тут легко!Все на фото!
Ответить
Геометрия
СРОЧНО!!!!!! 1. по рис. 9 найдите угол 1 , угол 2 , если угол 1 = 1/2 углу 2 2. по рис.10 найдит?? угол В 1 ОС 1 , АОВ 1 3.по рис. 11 найдите...
Ответить