Помогите прошу вас. Вычислите массу воды (г) образующиеся при сжигании смеси 8 г в??дорода и 8 г кислорода

Химия

Помогите прошу вас. Вычислите массу воды (г) образующиеся при сжигании смеси 8 г в??дорода и 8 г кислорода

Автор: Гость