Помогите прошу вас. Вычислите массу воды (г) образующиеся при сжигании смеси 8 г в??дорода и 8 г кислорода
Химия
Помогите прошу вас. Вычислите массу воды (г) образующиеся при сжигании смеси 8 г в??дорода и 8 г кислорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 g 8g Xg 2H2 + O2-->2H2O 2*2 32 2*18 M(H2)=2 g/mol ,M(O2)=32g/mol ,M(H2O)=18g/mol n(H2)=m/M=8/2=4 mol , n(O2)=m/M=8/32=0.25 mol n(H2)>n(O2) 8/32 = X/36 X=9 g ответ 9 г
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