СРОЧНО!!!!!! 1. по рис. 9 найдите угол 1 , угол 2 , если угол 1 = 1/2 углу 2 2. по рис.10 найдит?? угол В 1 ОС 1 , АОВ 1 3.по рис. 11 найдите угол 1 , угол 2 ,угол 3, угол 4, угол 5, угол 6, если угол 3 = 20 градусам 4. по...

Геометрия

СРОЧНО!!!!!! 1. по рис. 9 найдите угол 1 , угол 2 , если угол 1 = 1/2 углу 2 2. по рис.10 найдит?? угол В 1 ОС 1 , АОВ 1 3.по рис. 11 найдите угол 1 , угол 2 ,угол 3, угол 4, угол 5, угол 6, если угол 3 = 20 градусам 4. по рис. 12 докажите , что а | b , если угол 1 - угол 3 = угол 2( если можно решения на фотографии или с объяснением )

Автор: Гость