СРОЧНО!!!!!! 1. по рис. 9 найдите угол 1 , угол 2 , если угол 1 = 1/2 углу 2 2. по рис.10 найдит?? угол В 1 ОС 1 , АОВ 1 3.по рис. 11 найдите угол 1 , угол 2 ,угол 3, угол 4, угол 5, угол 6, если угол 3 = 20 градусам 4. по...
Геометрия
СРОЧНО!!!!!! 1. по рис. 9 найдите угол 1 , угол 2 , если угол 1 = 1/2 углу 2 2. по рис.10 найдит?? угол В 1 ОС 1 , АОВ 1 3.по рис. 11 найдите угол 1 , угол 2 ,угол 3, угол 4, угол 5, угол 6, если угол 3 = 20 градусам 4. по рис. 12 докажите , что а | b , если угол 1 - угол 3 = угол 2( если можно решения на фотографии или с объяснением )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Угол 1 =60 градусов. Угол 2 = 120 градусов. 2) Угол B1OC = 20 градусов, угол AOB1 = 160 градусов. 3) Угол 1 = углу 4 и равны по 40 градусов, угол 2 = углу 5 и равны по 120 градусов, угол 3 = углу 6 и равны по 20 градусов. 4) Это точно все данные?
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