Помогите пожалуйста с алгеброй 7 класс! тут легко!Все на фото!
Алгебра
Помогите пожалуйста с алгеброй 7 класс! тут легко!Все на фото!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. x8*x7=-1 x15=-1 5. Я не знаю украинский по этому не понял что там делать!
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