Составте прямую речь используя словосочитания: развивающийся стяг, колышищееся пламя костра.
Русский язык
Составте прямую речь используя словосочитания: развивающийся стяг, колышищееся пламя костра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он сказал мне:"Смотри как красиво колышищееся пламя играет"
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