Как нужно спиливать и транспортировать деревья, чтобы нанести наименьший ущерб п??ироде?

Технология
Как нужно спиливать и транспортировать деревья, чтобы нанести наименьший ущерб п??ироде?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рубить топором, так как дерево срубленное топором крепче то его понадобится меньше а перевозить справляя по реке, это не тратит бензин и не выхлопляет газы. 
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