Напишите мини сочинение на тему: зачем нужны имена существительные?
Русский язык
Напишите мини сочинение на тему: зачем нужны имена существительные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без имён существительных предложения не было бы....... Мы бы не могли бы сказать ни слова разве, что действие и наречие.... Существительное- играет очень важную роль в жизни языка и человека......
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