Что ты почувствуешь если кого-то обидишь?
Литература
Что ты почувствуешь если кого-то обидишь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочуствие и в душе будет не спокойно и ты попытаешьса извиниться.
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