Опишите график ,пожалуйста

Физика
Опишите график ,пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-2  p-const (изобара) 2-3  V-const (изохора) 3-1  T-const (изотерма)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Значение слова цунами.?
Ответить
Литература
Напишите пожалуйста краткое сообщение об одном из героев былины!
Ответить
Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста сочинение на казахском языке на тему Моя будущая профессия и??женер энергетик
Ответить
Литература
Что ты почувствуешь если кого-то обидишь?
Ответить
История
В одном из греческих полисов воздвигли статую, посвящённую простым гражданам это??о полиса, как называется этот полис ? Имена героев, которым посвя...
Ответить