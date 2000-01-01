По­че­му раз­ме­ры яй­це­кле­ток птиц и реп­ти­лий со­став­ля­ют де­сят­ки мил­ли­мет­ров?

Биология
По­че­му раз­ме­ры яй­це­кле­ток птиц и реп­ти­лий со­став­ля­ют де­сят­ки мил­ли­мет­ров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что птицы маленькие животные.яйце клетка не может же быть больше птиц поэтому она и маленькая по прероде
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